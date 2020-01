JEREMY IRONS PRESIDENTE GIURIA BERLINALE 2020

L’attore cinematografico e teatrale britannico Jeremy Irons, sarà presidente della giuria internazionale al 70mo Festival internazionale del cinema di Berlino. “Con il suo stile distintivo, Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato durante il mio viaggio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha fatto sia come artista che come cittadino mi fanno sentire orgoglioso di dargli il benvenuto come presidente della giuria per la 70a edizione della Berlinale”, commenta il direttore artistico Carlo Chatrian. “È con sentimenti di grande piacere e onore non trascurabile che assumo il ruolo di presidente della giuria internazionale per la Berlinale 2020, un festival che ho ammirato per così tanto tempo e a cui mi è sempre piaciuto partecipare. Essere a Berlino per il festival sarà un piacere e mi offrirà l’opportunità non solo di ricordare a me stesso quella grande città, ma anche di guardare i film scelti quest’anno dal festival, con l’opportunità di discutere i loro meriti con i miei colleghi membri della giuria”, ha dichiarato Jeremy Irons in merito alla sua presidenza della giuria.

(ITALPRESS).