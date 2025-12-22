TORINO (ITALPRESS) – Se c’è un ingrediente che il Winter Tour di 105XMasters non poteva farsi mancare è lo spirito avventuroso di Jeep che accompagna ormai il tour invernale da ben nove anni. Memore del successo delle scorse edizioni, il pubblico è pronto a vivere emozioni forti allo stand Jeep, che porterà una dose extra di adrenalina nelle tappe di Sestriere (28 e 29 dicembre), Bardonecchia (31 gennaio e 1° febbraio), Prato Nevoso (21 e 22 febbraio), Cavalese (7 e 8 marzo) e Courmayeur (14 e 15 marzo), e che ospiterà Nuova Compass, il SUV disegnato, ingegnerizzato e prodotto in Italia che si pone come nuovo riferimento del cruciale segmento C-SUV, e Avenger, il SUV più venduto d’Italia, pronto per essere testato da chi deciderà di partecipare all’evento. Ogni tappa sarà un concentrato di emozioni tra sport, attività, giochi per grandi e piccoli e un Village pronto a trasformarsi nel vero centro del divertimento. Per chi ama vivere la montagna con adrenalina, tornerà anche il Side Hits Content Creation Game, dove salti, trick e creatività si uniranno in sfide spettacolari. Radio 105 si prepara a portare la musica più forte, la sua animazione e collegamenti live direttamente nel cuore della neve, amplificando l’energia di ogni appuntamento grazie alla presenza dei suoi talent: Ylenia, Dario Micolani e Moko si alterneranno nel corso delle diverse tappe.

Sullo stand Jeep, un’eccezionale balance board per mettere alla prova equilibrio e concentrazione, mentre nell’ultima tappa di Courmayeur sarà possibile partecipare a un esclusivo test drive su pista di neve, pensato per vivere l’emozione della guida in alta quota.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).