Jeep Avenger consolida il primato di SUV più venduto in Italia

TORINO (ITALPRESS) – I dati elaborati da Dataforce relativi al mese di aprile confermano il momento positivo del marchio Jeep in Italia, con risultati particolarmente brillanti per Jeep Avenger. Il modello progettato a Torino si conferma, infatti, il SUV più scelto dagli italiani sia nel solo mese di aprile sia nel periodo compreso tra gennaio e aprile, rafforzando il primato già ottenuto nel 2024 e riconfermato nel primo trimestre di quest’anno.

Ma non è tutto: Jeep Avenger, primo SUV completamente elettrico del brand, si afferma nuovamente come B-SUV a zero emissioni più acquistato nel nostro Paese, sia su base mensile sia nell’arco dei primi quattro mesi dell’anno.

Un percorso di successo che lo porta a conquistare la vetta assoluta nel segmento B-SUV e a posizionarsi come quarto modello più venduto in assoluto nel mercato italiano su base annuale, e secondo modello in più venduto in assoluto ad aprile. Alla base di questo successo c’è una strategia chiara e coerente con l’identità Jeep: offrire al cliente la massima libertà di scelta. La gamma Avenger è stata sviluppata per soddisfare le diverse esigenze di mobilità, combinando innovazione e versatilità.

Oltre alla versione 100% elettrica, il modello è disponibile anche con l’efficiente motorizzazione 1.2 turbo benzina abbinata al cambio manuale, in versione e-Hybrid con trasmissione automatica, e nella variante 4xe a trazione integrale, pensata per affrontare ogni tipo di percorso. Proprio la nuova Avenger 4xe, recentemente protagonista della presentazione alla stampa internazionale, ha dimostrato di sapersi destreggiare con agilità in contesti urbani e di possedere, al tempo stesso, autentiche capacità fuoristradistiche.

Equipaggiata con un sofisticato sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unità elettriche da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV, questa versione esprime in pieno lo spirito Jeep, unendo efficienza, trazione integrale intelligente e prestazioni su ogni terreno.

Avenger 4xe è disponibile in tre allestimenti: Upland, Overland e l’esclusiva North Face Edition, l’allestimento d’esordio in tiratura limitata a 4.806 unità, un numero ben preciso, pari all’altezza del Monte Bianco.

Combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale. Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è un veicolo altamente esclusivo che riflette l’eccellenza di entrambi i marchi. Jeep Renegade e Jeep Compass sono i SUV Made in Italy che dal loro lancio hanno contribuito al successo globale del brand, soprattutto in Europa, con risultati di altissimo rilievo.

Questi due modelli continuano a contribuire fortemente ai risultati commerciali del brand, dopo aver conquistato centinaia di migliaia di nuovi “jeeper” nel corso degli anni: ad esempio, Renegade con la versione 4xe è secondo tra i B-SUV Plug-In Hybrid. Oggi la gamma di Renegade e Compass offre l’edizione speciale North Star, che si distingue per stile e raffinatezza, in grado di offrire un’estetica più elegante e dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard. Combina sapientemente elementi di alta gamma e altri più funzionali, divenendo una scelta convincente per chi ricerca il giusto compromesso tra razionalità e un’estetica premium.

– Foto Ufficio stampa Jeep –

(ITALPRESS)