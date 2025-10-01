PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il “China Open”, Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell’ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro superando 6-2 6-2, in un’ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp. In quello che era il loro primissimo confronto diretto (e per Tien anche la prima finale assoluta nel circuito maggiore).

IL RANKING AGGIORNATO, SINNER SI AVVICINA AD ALCARAZ

Sinner fa valere la sua maggiore esperienza e centra il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon, il 21esimo della carriera a fronte di 30 finali disputate. In questa stagione il 24enne altoatesino ha tenuto un livello altissimo: 42 match vinti su 47, sette finali su otto tornei disputati. E sul cemento il parziale stagionale recita 23-2, mentre quello nelle finali è di 18-7. Negli ultimi nove tornei sul duro, inoltre, l’azzurro è sempre arrivato almeno in finale.

“Questo è un posto speciale per me, sono sempre contento di tornare qui, ho avuto un sostegno incredibile sin dal primo giorno. Speriamo di rivederci l’anno prossimo, intanto ci vediamo a Shanghai”. Jannik Sinner torna ad alzare il trofeo del torneo di Pechino, già conquistato due anni fa mentre nella scorsa stagione la finale fu amara, causa sconfitta con Alcaraz. Il campione altoatesino non ha lasciato scampo a Tien, al quale però concede l’onore delle armi: “Hai un grande team dietro di te, in tutta la stagione hai dimostrato tutto il tuo talento, hai giocato un tennis incredibile e ti auguto per il meglio per il resto dell’anno e per tutta la carriera. Speriamo di condividere altri momenti come questo”. Da Sinner un ringraziamento anche al proprio team: “Si cerca sempre di migliorare, di spingere il più possibile, vediamo come sarà il finale di stagione ma sono contento di condividere questo successo con voi”.

“NON PARAGONATEMI A NADAL O DJOKOVIC”

“E’ fantastico, ovviamente, avere il mio nome accanto al loro. Ma, come dico sempre, paragonarmi a Novak non ha senso, lui è in un’altra categoria con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera. Io sono solo un normale 24enne che cerca di giocare il miglior tennis possibile”. Jannik Sinner resta coi piedi ben piantati per terra dopo il secondo successo a Pechino, impresa riuscita in passato solo a Djokovic e Nadal. “So di aver vinto dei bei titoli nella mia giovane carriera, ma vediamo quanto riuscirò a reggere. Quello che Novak, Rafa e Roger hanno fatto per più di 15 anni è stato incredibile. Novak è ancora qui e sta mostrando un tennis incredibile. Quindi vediamo. Sono qui per giocare. Sono qui per divertirmi. E sono anche felice di poter dire che ho vinto due volte qui, poi si vedrà in futuro”. Dopo Pechino, Sinner sarà in campo a Shanghai dove invece non giocherà Alcaraz. “I tornei stanno diventando anche più lunghi. I Masters 1000 sono eventi che durano praticamente due settimane. Quindi sì, a un certo punto penso che devi saltare qualche torneo. Ma ognuno la pensa in modo diverso – ha detto Sinner nella conferenza stampa post-finale e riportata dal sito di Supertennis – Io l’anno scorso ho saltato un paio di tornei perché pensavo fosse la scelta giusta per il mio corpo e la mia mente. Puoi sempre scegliere, anche se i tornei sono mandatory. Io ho sempre scelto, e continuerò a scegliere, quello che è meglio per me”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).