Il Bari retrocede in Serie C, Sudtirol salvo al playout

BOLZANO (ITALPRESS) – Il Sudtirol conquista la salvezza, il Bari è in Serie C. Finisce 0-0, così come all’andata, la gara di ritorno della finale del play-out di Serie B. Un doppio risultato che favorisce la formazione bolzanina, in virtù della miglior posizione di classifica al termine della regular season. Succede poco in un primo tempo dove le squadre faticano a rendersi minacciose. Al 32′ brividi nell’area dei padroni di casa quando Rao, colpisce il palo con un tentativo di cross. Il Sudtirol risponde subito con un legno centrato da Molina, tra i più propositivi nella prima frazione che termina sullo 0-0. Decisamente più calda la ripresa, che comincia con l’assedio degli altoatesini. Al 55′ nuovamente pericoloso Molina, che salta due avversari prima di essere fermato da Odenthal. Esplode il Druso al 62′, quando Pecorino, servito da Merkaj al termine di un fulmineo contropiede, infila Cerofolini. La Penna viene però richiamato al Var e annulla la rete, dopo aver giudicato irregolare un contrasto a centrocampo tra Pecorino e Dickmann. Brividi per il Sudtirol al 73′: conclusione ravvicinata di Gytkjaer, sul quale Adamonis compie un miracolo. L’estremo difensore di casa sale di nuovo in cattedra all’89’, volando in tuffo sulla conclusione al volo del neo entrato Artioli.

IL TABELLINO

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis 6.5; El Kaouakibi 5.5, Pietrangeli 6, Veseli 6; Molina 6.5, Frigerio 5.5 (38’st Tait sv), Tronchin 6, Casiraghi 6.5 (41’st Crnigoj sv), S. Davi 6; Merkaj 6.5, Pecorino 6.5 (41’st Odogwu sv). In panchina: Borra, Theiner, Mancini, Martini, Zedadka, Tonin, Sabatini, F. Davi, Brik, Verdi. Allenatore: Castori 6.

BARI (4-3-1-2): Cerofolini 6.5; Mantovani 5.5 (12’st Dickmann 6), Odenthal 6, Nikolaou 5.5, Dorval 6; Braunoder 6.5 (39’st Artioli sv), Maggiore 5.5 (1’st Verreth 6), Piscopo 6; Pagano 6 (23’st Gytkjaer 6); Moncini 5.5, Rao 6 (39’st Cuni sv). In panchina: Pissardo, Bellomo, Esteves, Pucino, Mane, Stabile, De Pieri. Allenatore: Longo 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: El Kaouakibi, Maggiore, Odenthal, Artioli. Angoli: 6-4 per il Sudtirol. Recupero: 1′; 6′.

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(ITALPRESS).