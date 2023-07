ROMA (ITALPRESS) – James Blake, vincitore del Mercury Music Prize e di un Grammy Award, ha pubblicato il nuovo singolo “Loading”.

Il brano è il secondo estratto dall’album in studio di Blake, “Playing Robots Into Heaven”, che uscirà l’8 settembre e che è ora già disponibile in pre-order.

-foto ufficio stampa James Blake –

(ITALPRESS).

