MILANO (ITALPRESS) – Jakala è ora partner certificato Adobe Journey Optimizer (AJO) ed entra così nel ristretto gruppo di aziende che, nell’area EMEA, detengono questa specializzazione. Il riconoscimento “attesta le competenze avanzate del Gruppo nell’orchestrazione in tempo reale delle customer journey e rafforza ulteriormente la sua leadership globale nella gestione di esperienze personalizzate e data-driven”.

La certificazione Adobe Journey Optimizer (AJO) consente alle organizzazioni di gestire e attivare customer journey da un’unica piattaforma. In questo modo le aziende sono in grado di: attivare interazioni real-time basate su comportamenti online e offline; progettare journey multicanale, event-driven e rule-based; scalare la personalizzazione grazie a insight potenziati dall’Intelligenza Artificiale; superare silos operativi attraverso integrazioni enterprise; migliorare conversione, retention e customer lifetime value.

“Con questa specializzazione confermiamo le nostre competenze tecniche e al contempo rafforziamo il nostro impegno nell’aiutare i brand a offrire esperienze personalizzate e rilevanti, con un impatto concreto sul business – ha dichiarato Matìas Acosta, Head of Adobe Global Hub, Jakala -. Questo risultato riflette l’eccellenza dei nostri team e il forte investimento su Adobe Experience Platform come componente strategica della nostra offerta globale”.

La specializzazione di Jakala su Adobe Journey Optimizer copre tutte le fasi della delivery: progettazione dell’architettura AEP, identity e data modelling, decisioning logic, streaming event ingestion, attivazione cross- channel e governance operativa. Questo approccio end-to-end permette ai clienti di attivare customer experience pienamente connesse e dinamiche su tutti i touchpoint.

“Nell’ultimo anno Jakala ha dimostrato un forte sviluppo della practice su Experience Platform e le sue applicazioni, affermandosi come attore chiave nelle soluzioni di digital experience – ha dichiarato Kyle Ellis, Global Vice President, Partnership Program, Adobe -. Jakala ha creato un centro di eccellenza dedicato alle soluzioni Adobe Digital Experience, ampliando la propria presenza in diversi Paesi europei. Inoltre, il Gruppo ha lanciato JLAB, un laboratorio tecnologico dedicato alle soluzioni Adobe per demo e showcase, abilitando una collaborazione continua e innovativa all’interno dell’ecosistema dei clienti”.

Questa specializzazione “consolida Jakala come partner strategico globale per le organizzazioni che intendono modernizzare il proprio ecosistema di Customer Experience e accelerare la trasformazione omnicanale. Il risultato riflette anche la forte collaborazione tra le diverse country del Gruppo – conclude la nota -. Jakala utilizza Adobe Journey Optimizer per supportare clienti di settori diversi – dal retail ai servizi finanziari, dalle telecomunicazioni al travel – nell’orchestrare customer journey personalizzate in tempo reale. La piattaforma consente ai brand di offrire esperienze fluide su tutti i canali, ottimizzare l’engagement e incrementare conversione e loyalty. Combinando insight basati sull’AI con una profonda conoscenza dei mercati, Jakala garantisce soluzioni modellate sulle esigenze e sugli obiettivi specifici dei propri clienti”.

– foto ufficio stampa Jakala –

(ITALPRESS).