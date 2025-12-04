Jakala, nell’ultimo Digital Coffee 2025 l’impatto dell’IA nei processi aziendali

MILANO (ITALPRESS) - Non basta più testare l'intelligenza artificiale in laboratorio e nei progetti pilota: alle imprese serve un sistema organizzativo e tecnologico che trasformi dati e algoritmi in valore concreto, portando l'AI dentro le decisioni e i processi operativi quotidiani. Di questo si è parlato nel corso di "Costruire l'AI Factory: dal dato all'impatto di business", evento che ha concluso il 2025 dei Digital Coffee di Jakala f50/fsc/azn