ROMA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs va le valigie, destinazione Florida, per rilanciarsi. Una settimana dopo l’annuncio della separazione dalla storico coach Paolo Camossi, il campione olimpico dei 100 metri fa sapere che “il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perchè i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani Brown e Marvin Bracy. Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi”. Jacobs, dopo una stagione fra più ombre che luci – dove però spicca l’argento mondiale conquistato con la 4X100 – ringrazia Fidal, Coni e Fiamme Oro “per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare Coach Camossi”. “A Roma mi sono trovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani – chiosa Jacobs – Adesso, mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020”.

