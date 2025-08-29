ROMA (ITALPRESS) – È tempo di ottavi di finale per l’Italvolley femminile, impegnata nei Mondiali a Bangkok, in Thailandia. Appuntamento fissato per domani alle 12 italiane (diretta Rai 2, Dazn, RaiPlay e VBTV) al PalaHuamark, dove le azzurre affronteranno la Germania del ct italiano Giulio Bregoli nel primo match da dentro o fuori del torneo iridato. Questa mattina (thailandese) capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in VNL di giugno dello scorso anno, ovvero di quello che è stato il primo successo dell’era Velasco. “La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà. Sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli”, ha detto Velasco.

“Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere”, ha aggiunto il ct azzurro. “Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie. La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco”, ha detto ancora Velasco.

“Penso ad Antropova e Cambi per esempio ma in generale già quest’anno le ragazze mi hanno sorpreso, come al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno”, ha concluso l’allenatore dell’Italvolley femminile.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).