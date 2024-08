PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley maschile chiude nel migliore dei modi il girone preliminare (pool B) dei Giochi di Parigi2024. Terza uscita e terza vittoria oggi, infatti, per il team allenato da Ferdinando De Giorgi. Simone Giannelli e compagni hanno sconfitto la Polonia per 3-1. Questi i parziali: 25-15 25-18 24-26 25-20. Nel terzo parziale l’unica vera distrazione odierna degli azzurri, che erano avanti per 23-21 ma che hanno subito il ritorno dei polacchi. Successo comunque rimandato al quarto set, con l’Italia di nuovo protagonista. Già note le otto formazioni ammesse alla fase successiva. Si tratta di: Slovenia, Francia (pool A), Italia, Polonia, Brasile (pool B), Stati Uniti, Germania e Giappone (pool C). Brasile e Giappone avanzano come migliori terze.

Definito il quadro dei quarti di finale. Secondo quanto riporta la Fipav, gli azzurri affronteranno lunedì 5 agosto il Giappone.

Questo il quadro dei quarti di finale (in scena tutti lunedì):

QF1 (1 vs 8): Italia-Giappone

QF4 (4 vs 5): Francia-Germania

QF3 (3 vs 6): Slovenia-Polonia

QF2 (2 vs 7): Stati Uniti-Brasile

