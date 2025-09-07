BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile si laurea campione del mondo. Nella finale mondiale disputata a Bangkok, le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, hanno battuto la Turchia allenata dall’italiano Daniele Santarelli per 3-2 con i seguenti parziali: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. L’Italia non vinceva il titolo mondiale con le donne del volley dal 2002.

L’Italia ha iniziato con un piglio differente rispetto alla semifinale contro il Brasile. Il primo set è cominciato in maniera equilibrata, la Turchia ha risposto presente anche al mini break di due punti conquistato dalle azzurre. Decisivo il doppio errore di Vargas, le ragazze di Velasco hanno chiuso il primo set vincendo 25-23. Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli ha iniziato col piede giusto guadagnando un break di quattro punti (6-2), dopo il time out di Julio Velasco le turche hanno alzato di nuovo il ritmo arrivando a un parziale di 15-6. E il crollo si è concretizzato con un secondo set perso 25-13.

Il terzo set è cominciato con un’Italia differente, il +4 conquistato è stato mantenuto fino all’11-7, poi la Turchia ha recuperato fino al 17 pari. La parità è andata avanti fino al 24-24, il punto e l’ace di Paolo Egonu hanno regalato il secondo set alle azzurre (24-26). L’equilibrio è andato avanti anche nell’inizio del quarto set, la Turchia è riuscita a guadagnare tre punti di vantaggio con Vargas al servizio. L’attaccante è riuscita a guadagnare un margine dei sei punti, la Turchia è riuscita a chiudere 19-25. Nel tie break le azzurre hanno guadagnato un break di due punti (9-7), le azzurre hanno poi vinto 15-8 vincendo il loro secondo mondiale.

“Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così”. Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana di volley Julio Velasco dopo la vittoria del mondiale. “Poi un pensiero al mio staff da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità che già c’era e che siamo riusciti a tirare fuori. Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli, ho un gruppo che ha fatto grandissime cose”.

Velasco ha poi proseguito: “Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo. Dedico questa vittoria a Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino venuto a mancare quest’anno. Infine grazie alla Federazione Italiana Pallavolo che ci consente di lavorare nel migliore dei modi mettendoci a disposizione risorse tecniche ed economiche oltre al supporto quotidiano”.

“Ci sono tante parole da dire, non so quando realizzeremo tutto quello che abbiamo fatto, ma quando riusciremo a farlo…abbiamo avuto uno schema mentale incredibile in questi anni, siamo rimaste solide tutto il tempo. Forse non abbiamo fatto la nostra miglior partita nemmeno oggi, ma siamo state incredibili”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Anna Danesi, capitana delle azzurre fresche di oro iridato. “Eravamo stanche dopo tutto quello che è successo ieri, chiudiamo in bellezza quest’estate. Non ho ancora realizzato, cosa abbiamo fatto non lo so, nonostante le difficoltà siamo riuscite a portarla a casa. Siamo state fenomenali”, le fa eco la palleggiatrice azzurra Alessia Orro.

IL TABELLINO

PARZIALI SET: 25-23; 13-25; 26-24; 19-25; 15-8

ITALIA: Egonu 22, Sylla 19, Antropova 14, Danesi 7, Nervini 6, Fahr 4, Giovannini 4, Orro 2, Cambi, De Gennaro (L), Fersino. N.E.: Sartori (L), Omoruyi, Akrari. All. Velasco

TURCHIA: Vargas 33, Erdem 19, Karakurt 12, Aydin 10, Gunes 9, Ozbay 2, Orge (L), Baladin, Sahin. N.E.: Cebecioglu, Kalac, Erkek, Yatgin. All. Santarelli

ARBITRI: Rene Karina Noemi (ARG) e Kang Joo-Hee (KOR)

NOTE: durata set 25′, 17′, 28′, 23′, 17′.

MATTARELLA INVITA LE AZZURRE AL QUIRINALE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi a Bangkok. L’invito è pervenuto tramite il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete. Dal presidente Mattarella giungono inoltre “felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della pallavolo”.

LE REAZIONI AL SUCCESSO DELLE ALLE AZZURRE

“Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo”. Così, su “X”, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Le azzurre in cima al mondo, dalle Olimpiadi al Mondiale! Le nostre meravigliose atlete d’oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l’intera famiglia della Federvolley rappresentano l’Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell’impegno e della passione, del cuore e della ragione. Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l’Italia al centro del mondo. Onoreremo la vittoria lavorando sempre piu intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie!”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Quando l’Italia chiama, il volley risponde presente. Oggi la nostra nazionale di volley ha scritto un altro capitolo entusiasmante di una storia affascinante e avvincente. Straordinarie, fantastiche, uniche: queste ragazze sono l’orgoglio dello sport italiano che si conferma una nazione leader nella pallavolo. Vincere il mondiale ad un anno di distanza dalle Olimpiadi è un’impresa storica. Complimenti al Presidente Giuseppe Manfredi, al Commissario Tecnico Julio Velasco e a tutte le atlete protagoniste indiscusse di questo mondiale che torna in Italia dopo 23 anni di assenza. Brave ragazze, avete commosso l’Italia”. Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così il trionfo dell’Italia di Julio Velasco al Mondiale di pallavolo femminile.

“Ad un anno dall’oro nei Giochi Olimpici di Parigi, questa squadra ha regalato a tutta l’Italia un altro sogno incredibile: siamo Campioni del Mondo! Le nostre Azzurre hanno compiuto qualcosa di straordinario, che rimarrà per sempre nella storia non solo della pallavolo ma di tutto lo sport italiano. Complimenti a tutte loro, allo staff guidato da Julio Velasco e al Presidente Giuseppe Manfredi: avete reso orgogliosa un’intera nazione”. Lo ha dichiarato con una nota il presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris.

