L’Italvolley di De Giorgi batte Cuba e vola in semifinale di VNL

NINGBO (CINA) (ITALPRESS) – Solida, brava a rimanere in partita e a leggere i diversi momenti della gara. La nazionale azzurra maschile di volley conquista le semifinali delle Vnl Finals grazie al successo per 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-21) contro Cuba nella sfida inaugurale giocata al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo. Ora gli azzurri attendono di conoscere l’avversaria che affronteranno nel penultimo atto (il 2 agosto alle ore 13 italiane). La formazione avversaria sarà decisa al termine del quarto di finale tra Francia e Slovenia, in programma domani 31 luglio alle ore 9 italiane. Miglior realizzatore dell’incontro è stato Yant (Cuba) con 22 punti.

Tra le fila italiane in evidenza Rychilicki con 16 marcature, due in meno di Michieletto, top scorer azzurro. “È stata una partita difficile, Cuba ha le qualità per vincere contro qualsiasi avversaria – ha detto il 23enne -. Penso che nei primi due set abbiamo giocato bene e con un’intensità incredibile. Poi loro sono cresciuti, ma siamo rimasti nel match e abbiamo chiuso la pratica nel quarto. La semifinale sarà più difficile, ma ora è tempo di riposare e di ricaricare le energie”.

“Oggi era un banco di prova, una partita molto difficile perché Cuba, secondo me, ha tutte le possibilità per essere fra le quattro/cinque squadre prime al mondo, ha dei giocatori incredibili”, è l’opinione di Simone Anzani. “Oggi però siamo stati bravi a interpretare la partita sin dall’inizio, a partire dai primi due set, poi sapevamo che loro avrebbero iniziato a martellare un po’ di più e forse qualche pecca nostra in qualche momento c’è stata però devo fare i complimenti a loro perché sono veramente una squadra incredibile – ha aggiunto -. Siamo molto contenti di questa semifinale perché ci conferma fra le prime quattro squadre nel mondo, anche se non è un mondiale. Siamo confermati in queste semifinali di Vnl e siamo pronti ad affrontarla nei migliori dei modi, vedremo se sarà la Francia o la Slovenia, ma io penso che dobbiamo sempre concentrarci su noi stessi che su quello che succede dall’altra parte, poi si andrà ad analizzare quello che fanno o non fanno ma prima dobbiamo partire da quello che vogliamo fare noi”, ha concluso Anzani.

Soddisfatto anche Gianluca Galassi: “Abbiamo voluto la final four fortemente e quindi non possiamo che essere felici. La nostra testa è già proiettata alla semifinale”.

