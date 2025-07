Italscherma sempre più vincente ai Mondiali di Tbilisi

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - Un oro che mancava da dieci anni. Vale doppio l'impresa compiuta dalla squadra azzurra di sciabola maschile, che ai Mondiali di Tbilisi ritrova la gioia per un titolo iridato che non arrivava da Mosca 2015. Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, guidati in panchina dal ct Andrea Terenzio, mettono a segno un percorso netto con la ciliegina della finale vinta 45-37 contro i campioni uscenti dell'Ungheria. In successione, gli azzurri avevano eliminato la Thailandia nel preliminare e poi Germania negli ottavi, Polonia nei quarti e Giappone in semifinale. Devono invece accontentarsi del bronzo le azzurre del fioretto del ct Simone Vanni. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi cedono in semifinale alla Francia e poi si aggiudicano la finale per il terzo posto contro il Giappone. Più che soddisfatto per i grandi risultati ottenuti dagli azzurri il presidente della Fis, Luigi Mazzone. L'Italscherma, infatti, raggiunge quota sei medaglie in questa edizione del Mondiale georgiano ormai alle battute conclusive, avendo fin qui portato a casa anche un oro nella prova a squadre di fioretto maschile e tre bronzi individuali con Luca Curatoli nella sciabola e Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto. mc/ari/gtr (Fonte video: Fedescherma)