Home Video News Economia Italpress €conomy – Puntata del 9 ottobre 2026
Italpress €conomy – Puntata del 9 ottobre 2026
MILANO (ITALPRESS) - L’economia e la finanza a portata di tutti. Nella centonovantatreesima puntata di Italpress Economy, Claudio Brachino intervista Daniele Damele, presidente del Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa) e con Giuliano Zoppis fa il punto sulla "tempesta perfetta" in atto sui mercati finanziari, testimoniata anche dall'aumento degli spread in Europa. sat/gsl