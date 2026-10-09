Truffa su fondi Ue per agricoltura a Matera, scoperti illeciti per 550mila euro

MATERA (ITALPRESS) - Una truffa da oltre 550 mila euro per l'ottenimento illecito di contributi europei destinati al settore agricolo è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Matera a conclusione di un'indagine di iniziativa. I militari del Gruppo Matera, analizzando la documentazione di alcune aziende, hanno accertato la presentazione all'Ag.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di false domande di pagamento relative alla Politica Agricola Comune (PAC). Gli imprenditori coinvolti avevano perso la disponibilità dei terreni - originariamente acquistati dall'IS.M.E.A. con patto di riservato dominio - a causa del mancato pagamento delle rate di acquisto, con la conseguente riacquisizione dei fondi da parte dell'Ente. Le persone accusate sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Matera e alla Procura Europea (EPPO) per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di contributi unionali, per un importo totale di 557.800 euro. Oltre alle sanzioni amministrative, gli indagati sono stati segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per danno erariale. Le Fiamme Gialle avvieranno inoltre accertamenti fiscali per sottoporre a tassazione i proventi illeciti. pc/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)