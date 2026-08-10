ROMA (ITALPRESS) – Italpress e il Meeting di Rimini rinnovano anche per il 2026 l’accordo di media partnership in vista della 47^ edizione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 agosto alla Fiera di Rimini.

L’agenzia seguirà i principali appuntamenti del Meeting con propri giornalisti, videomaker e collaboratori, assicurando un’ampia copertura attraverso i propri canali informativi e multimediali e su Italpress TV.

Particolare attenzione sarà riservata alla produzione video, con interviste, videoclip e servizi di approfondimento che saranno diffusi attraverso il network televisivo e le piattaforme digitali dell’agenzia e troveranno spazio anche nei TG che Italpress fornisce a oltre 100 emittenti televisive.

La partnership prevede inoltre la diffusione, sulle piattaforme multimediali di Italpress, delle dirette streaming dei principali appuntamenti del Meeting, ampliando ulteriormente la possibilità di seguire incontri, dibattiti e momenti della manifestazione anche a distanza.

“Sono molto lieto che la collaborazione con l’agenzia sia giunta al terzo anno consecutivo – ha detto Eugenio Andreatta, responsabile Comunicazione del Meeting di Rimini -. Lavorare al fianco di Italpress ha portato uno sguardo profondo sulla nostra realtà. Attraverso un uso accorto soprattutto dei format video, il loro team è riuscito a cogliere l’anima del Meeting, dando voce a quei dettagli e a quei contenuti che il racconto mainstream tende a trascurare. Credo che questa partnership basata su una sinergia naturale dia un reale valore aggiunto al racconto della manifestazione”.

“Siamo contenti di rinnovare la nostra media partnership con una manifestazione che ogni anno rappresenta un importante momento di confronto e approfondimento. Italpress sarà presente anche in questa edizione con una copertura giornalistica e multimediale ampia, mettendo a disposizione del Meeting la forza del nostro network multimediale”, ha dichiarato Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia Italpress.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).