Gli italiani in gara di giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi

Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16526863em) Francesca Lollobrigida of Italy celebrates after on day one of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 7, 2026 in Milan, Italy. Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 1Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy - 07 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Questi gli italiani in gara di giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

09:05 – 12:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Svizzera Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI

09:30 – 10:30 Skeleton Individuale U – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI

10:00 – 10:25 Snowboard Snowboard Cross U – Qualificazioni Run 1 Livigno Snow Park
Filippo FERRARI-Lorenzo SOMMARIVA-Omar VISINTIN

10:55 – 11:20 Snowboard Snowboard Cross U – Qualificazioni Run 2 Livigno Snow Park
Filippo FERRARI-Lorenzo SOMMARIVA-Omar VISINTIN

11:08 – 12:05 Skeleton Individuale U – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI

11:30 – 13:40 Sci Alpino SuperG D Tofane Alpine Skiing Centre
Federica BRIGNONE-Elena CURTONI-Sofia GOGGIA-Laura PIROVANO

13:00 – 14:50 Sci di fondo 10 km TL D Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Anna COMARELLA-Martina DI CENTA-Caterina GANZ-Maria GISMONDI

13:45 – 14:15 Snowboard Snowboard Cross U – Ottavi di finale Livigno Snow Park

14:18 – 14:35 Snowboard Snowboard Cross U – Quarti di finale Livigno Snow Park

14:39 – 14:55 Snowboard Snowboard Cross U – Semifinali Livigno Snow Park

14:56 – 15:20 Snowboard Snowboard Cross U – Finali Livigno Snow Park

16:30 – 18:00 Pattinaggio di velocità 5000 m D Milano Ice Park
Francesca LOLLOBRIGIDA

18:30 – 19:45 Slittino Team Relay Cortina Sliding Centre
Verena Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter/Marion Oberhofer

19:05 – 22:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Corea del Sud Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI

20:15 – 20:25 Short track 500 m D – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Arianna FONTANA

20:28 – 20:50 Short track 1000 m U – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER

21:00 – 21:05 Short track 500 m D – Semifinali Milano Ice Skating Arena

21:07 – 21:25 Short track 1000 m U – Semifinali Milano Ice Skating Arena

21:31 – 21:35 Short track 500 m D – Finale B Milano Ice Skating Arena

21:36 – 21:40 Short track 500 m D – Finale A Milano Ice Skating Arena

21:43 – 21:47 Short track 1000 m U – Finale B Milano Ice Skating Arena

21:48 – 22:00 Short track 1000 m U – Finale A Milano Ice Skating Arena

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE