MILANO (ITALPRESS) – Questi gli italiani in gara di giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
09:05 – 12:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Svizzera Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
09:30 – 10:30 Skeleton Individuale U – Heat 1 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI
10:00 – 10:25 Snowboard Snowboard Cross U – Qualificazioni Run 1 Livigno Snow Park
Filippo FERRARI-Lorenzo SOMMARIVA-Omar VISINTIN
10:55 – 11:20 Snowboard Snowboard Cross U – Qualificazioni Run 2 Livigno Snow Park
Filippo FERRARI-Lorenzo SOMMARIVA-Omar VISINTIN
11:08 – 12:05 Skeleton Individuale U – Heat 2 Cortina Sliding Centre
Amedeo BAGNIS-Mattia GASPARI
11:30 – 13:40 Sci Alpino SuperG D Tofane Alpine Skiing Centre
Federica BRIGNONE-Elena CURTONI-Sofia GOGGIA-Laura PIROVANO
13:00 – 14:50 Sci di fondo 10 km TL D Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Anna COMARELLA-Martina DI CENTA-Caterina GANZ-Maria GISMONDI
13:45 – 14:15 Snowboard Snowboard Cross U – Ottavi di finale Livigno Snow Park
14:18 – 14:35 Snowboard Snowboard Cross U – Quarti di finale Livigno Snow Park
14:39 – 14:55 Snowboard Snowboard Cross U – Semifinali Livigno Snow Park
14:56 – 15:20 Snowboard Snowboard Cross U – Finali Livigno Snow Park
16:30 – 18:00 Pattinaggio di velocità 5000 m D Milano Ice Park
Francesca LOLLOBRIGIDA
18:30 – 19:45 Slittino Team Relay Cortina Sliding Centre
Verena Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter/Marion Oberhofer
19:05 – 22:05 Curling Fase a gironi D: Italia-Corea del Sud Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
20:15 – 20:25 Short track 500 m D – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Chiara BETTI-Arianna FONTANA
20:28 – 20:50 Short track 1000 m U – Quarti di finale Milano Ice Skating Arena
Thomas NADALINI-Pietro SIGHEL-Luca SPECHENHAUSER
21:00 – 21:05 Short track 500 m D – Semifinali Milano Ice Skating Arena
21:07 – 21:25 Short track 1000 m U – Semifinali Milano Ice Skating Arena
21:31 – 21:35 Short track 500 m D – Finale B Milano Ice Skating Arena
21:36 – 21:40 Short track 500 m D – Finale A Milano Ice Skating Arena
21:43 – 21:47 Short track 1000 m U – Finale B Milano Ice Skating Arena
21:48 – 22:00 Short track 1000 m U – Finale A Milano Ice Skating Arena
