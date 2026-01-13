Italia-Uzbekistan, Zoppas “Sviluppare export e canali commerciali”

ROMA (ITALPRESS) - "È necessario mettere in piedi ancora di più tutte quelle attività che sono necessarie per aumentare e sviluppare il rapporto di esportazione tra Italia e Uzbekistan: sappiamo che è un centro di interesse, soprattutto perché ci sono i confini russi che danno delle limitazioni, e quindi diventa un'opportunità anche quell'area. Abbiamo sicuramente un tema agroalimentare da sviluppare in modo importante, ma anche di agritech" e "c'è una grossa domanda di prodotti italiani". Così il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, a margine della Country Presentation dedicata all'Uzbekistan alla Camera. "Siamo leader un po' in tutti i mercati e tutte le categorie di esportazioni che possono esistere. Il rapporto istituzionale tra i due Paesi è sempre forte, si va rinforzando e quindi, sulla scia anche di questo miglioramento di relazioni, dobbiamo costruire un canale commerciale", conclude. xi2/sat/mca2