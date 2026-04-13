Italia, Usa e Libia lanciano l’esercitazione multinazionale “Flintlock 2026” a Sirte

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Libia, Italia e Stati Uniti hanno annunciato l’avvio dell’esercitazione multinazionale “Flintlock 2026”, che inizierà questa settimana nella città di Sirte con la partecipazione di oltre 30 paesi. Secondo una nota del Ministero della Difesa libico pubblicata su Facebook, l’esercitazione, supervisionata dal Comando degli Stati Uniti per l’Africa (AFRICOM), mira a rafforzare la prontezza al combattimento e il coordinamento militare attraverso addestramenti terrestri, aerei e navali. L’ospitalità di una parte dell’evento da parte della Libia rappresenta un passo significativo nel sostenere la costruzione di un esercito unificato, con un ruolo centrale dell’Italia nella pianificazione e nel supporto.

– foto IPA Agency –

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