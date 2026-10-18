Italia-Usa, De Molli “Nonostante il momento, crescita continua di tanti indicatori”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Negli ultimi 5 anni abbiamo registrato una crescita continua di tantissimi indicatori. Siamo allo record storico di export, di import, di bilancia commerciale, di investimenti di resti esteri reciproci" tra Italia e Stati Uniti. "Stiamo raggiungendo un livello massimo di collaborazione e crescita, nonostante tutto, nonostante lo scenario mondiale di policrisi, nonostante le guerre nel mondo, nonostante le tariffe, nonostante tutto". Lo ha detto a margine della quarta edizione degli Italpress Awards, Valerio De Molli, Amministratore delegato di The European House Ambrosetti e Teha Group e Strategic Content Partner della NIAF. xp6/abr/gtr