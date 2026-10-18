Zampolli “Partnership Italia-USA è molto importante, lavorerò per questo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La partnership tra l'Italia degli Stati Uniti, siamo tutti d'accordo, che sia molto molto molto importante e come voi sapete mi sono occupato di global partnership per il presidente degli Stati Uniti d'America per un anno e 6 mesi. Adesso che sono diventato di nuovo metà italiano, nativo italiano, adesso faremo global partnership cominciando anche dall'Italia". Lo ha detto Paolo Zampolli, ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, a margine della quarta edizione - a Washington - degli Italpress Awards. (ITALPRESS). xp6/abr/gtr