Italia-Usa, Aurigemma “Lazio ponte fra Atlantico e Mediterraneo”

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Il Lazio è una regione che ha una vocazione naturale per fare da ponte tra l'Atlantico e il Mediterraneo". Lo ha detto all'Italpress, a Washington, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF). "Con questi incontri - aggiunge - vogliamo rafforzare un legame storico tra la nostra Regione e gli Stati Uniti". Il Lazio è Regione d’Onore Niaf per il 2025. gb/mgg/mrv