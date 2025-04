ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sono stato ricevuto, accompagnato dal mio collega Yasar Güler, dal Presidente della Turchia Erdogan. È stata l’occasione per poter ascoltare idee e riflessioni su temi di comune interesse riguardo l’evoluzione degli scenari di sicurezza internazionale in Ucraina, nell’Indo Pacifico e soprattutto in Medio Oriente. Con il Presidente abbiamo anche potuto parlare di difesa e deterrenza della NATO, del continente europeo e delle possibili cooperazioni tra le nostre Forze Armate”. Così su X il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– Foto account X ministero della Difesa –

(ITALPRESS)