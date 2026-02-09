Italia Team da record con sei medaglie in un giorno a Milano-Cortina

MILANO (ITALPRESS) - Una giornata da record. Milano Cortina 2026 entra nella storia a cinque cerchi invernale dell'Italia Team. Mai gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare. E così, dopo le tre medaglie nel primo giorno di gare, ne sono arrivate sei nel secondo. Manca l'acuto dell'oro, ma un argento e cinque bronzi permettono all'Italia di procedere a vele spiegate nel. Il primato è stato migliorato grazie all'argento della staffetta mista di biathlon composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, e ai bronzi conquistati da Sofia Goggia nella discesa libera, da Lucia Dalmasso nello slalom gigante parallelo di snowboard, da Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio velocità, da Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino e nel team event dal pattinaggio di figura. gm/azn