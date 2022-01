ROMA (ITALPRESS) – Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 azzurre (il 39% dell’intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini). Per la Cina restano da definire soltanto i nomi dello sci alpino maschile, i cui 7 slot saranno resi noti domani al termine dello slalom maschile notturno in programma a Schladming. Questo l’elenco degli iscritti con le Federazioni di appartenenza:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI)

(86 atleti -51 uomini, 35 donne-)

BIATHLON (10)

Uomini (5): Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch.

Donne (5): Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

BOB (9)

Uomini (8): Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer.

Donne (1): Giada Andreutti.

COMBINATA NORDICA (4)

Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa.

FREESTYLE (5)

Uomini (2): Simone Deromedis, Leonardo Donaggio.

Donne (3): Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.

SALTO (2)

Uomini (1): Giovanni Bresadola.

Donne (1): Jessica Malsiner.

SCI ALPINO (16)

Uomini (7): –

Donne (9): Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia.

SCI DI FONDO (12)

Uomini (6): Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura.

Donne (6): Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni.

SKELETON (3)

Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.

Donne (1): Valentina Margaglio.

SLITTINO (8)

Uomini (5): Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder.

Donne (3): Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

SNOWBOARD (17)

Uomini (11): Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Louis Philip Vito III.

Donne (6): Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO (FISG)

(32 atleti -21 uomini, 11 donne-)

CURLING (6)

Uomini (5): Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner, Joel Thierry Retornaz.

Donne (1): Stefania Constantini.

PATTINAGGIO DI FIGURA (9)

Uomini (5): Filippo Ambrosini, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Matteo Guarise, Matteo Rizzo.

Donne (4): Nicole Della Monica, Rebecca Ghilardi, Charlene Guignard, Lara Naki Gutmann.

PATTINAGGIO DI VELOCITA’ (7)

Uomini (6): David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini.

Donne (1): Francesca Lollobrigida.

SHORT TRACK (10)

Uomini (5): Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.

Donne (5): Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina.

