Italia riapre ambasciata a Kiev, Di Maio “Crediamo nella diplomazia”

"La tua presenza a Kiev dimostra che non perdiamo tempo e abbiamo tutta l'intenzione di continuare la nostra azione diplomatica, e di portare a casa un cessate il fuoco, un accordo di pace". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in videocollegamento con l'ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, rientrato a Kiev per riaprire la sede dell'ambasciata. sat/red (fonte video: Farnesina)