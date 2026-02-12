Italia regina dello slittino, doppietta storica a Cortina

CORTINA (ITALPRESS) - Cortina si tinge d’azzurro e lo fa due volte nel giro di un’ora. È una giornata storica per lo slittino italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026: prima l’oro nel doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, poi il trionfo nel doppio maschile di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Sulla pista del nuovo Sliding Center, Voetter e Oberhofer guidano la gara fin dalla prima manche e resistono al ritorno delle avversarie, lasciandosi alle spalle Germania e Austria. È il terzo oro per l’Italia in questi Giochi, il primo conquistato a Cortina. Per le azzurre, poi, l'incontro con il Presidente Mattarella. Poi arriva il bis firmato Rieder e Kainzwaldner. Terzi a metà gara, gli azzurri cambiano passo nella seconda discesa e completano una rimonta straordinaria, superando l’Austria e con la Germania sul podio. Due ori in un’ora, quarto titolo complessivo per l’Italia: Cortina celebra una doppietta che entra nella storia olimpica azzurra. gm/azn