Italia protagonista a Wine Paris 2026 con i suoi migliori vini

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Wine Paris riapre le porte a Paris Expo Porte de Versailles con un’edizione ancora più ricca di offerte. Con una presenza sempre più incisiva, l’Italia consolida il suo ruolo di primo piano. Dal 2019 a oggi, la superficie espositiva dedicata alle cantine italiane è quadruplicata, e l’edizione 2026 annuncia un ulteriore balzo in avanti, con 1.350 espositori e una superficie totale di 12mila metri quadrati. L’Agenzia ICE rinnova il suo impegno a Wine Paris 2026 con una collettiva italiana di 130 aziende produttrici di vino e distillati. mgg/gtr