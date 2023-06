ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato questa mattina in conferenza stampa all’interno della Sala Spadolini del Ministero della cultura, “Italia Loves Romagna”, il concerto benefico organizzato a favore delle popolazioni alluvionate che si terrà il prossimo 24 giugno al RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

A fare gli onori di casa è stato proprio il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano affiancato dal Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi. Alla presentazione sono intervenuti in primis il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Ferdinando Salzano di Friends & Partners, il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai Marcello Giuseppe Ciannamea e il Vice Direttore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

“Vengo da una terra ferita ma molto orgogliosa” ha spiegato Bonaccini che ha ricordato il terremoto che 11 anni fa ha colpito l’Emilia “Abbiamo già stimato, senza contare i danni diretti, 8,8 milioni di euro di danni, perchè la zona colpita è più estesa del terremoto di 11 anni fa. I romagnoli al pari degli emiliani sono gente operosa. Li avete visti piangere e disperarsi, poi però il giorno dopo erano a spalare fango cantando Romagna mia. L’Emilia Roma ha un rapporto con la musica molto particolare. E’ la terra di Giuseppe Verdi, di Toscanini, di Pavarotti. Per noi è un fatto molto importate ogni cosa che va a favore delle popolazioni colpite. Sabato sera avremo la presenza dei sindaci dei comuni alluvionati. Per noi l’importante è avere i riflettori accesi su questa tragedia. Perchè di un terremoto ne vedi le pietre a terra per diversi anni, qui l’acqua si è già asciugata e il fango ormai è pulito e si rischia che i riflettori si spengano e non ne parli più nessuno”.

Bonaccini ha aggiunto “Stiamo lavorando per presentare entro sabato i progetti specifici perchè quello che verrà raccolto da questa manifestazione verrà devoluto a progetti riguardanti il recupero di luoghi colpiti. I luoghi della cultura per noi hanno a che fare con la qualità della vita e la musica è parte di tutto questo. Per cui siamo grati a coloro i quali stanno lavorando a questo concerto che diventerà un’opportunità per raccogliere risorse da destinare a chi ne ha bisogno e a tenere accesi i riflettori su una vicenda che non dovrà essere abbandonata. 11 anni fa la tragedia fu immane, l’Emilia l’abbiamo rialzata, questa tragedia lo è anche e rialzeremo la Romagna”.

“Con il Presidente Bonaccini abbiamo avuto sempre e avremo un’efficace collaborazione istituzionale per tante cose. Lui stesso ha ricordato un impegno che stiamo mettendo per costruire un percorso verdiano con quella che fu la residenza di Giuseppe Verdi” ha detto il Ministro Sangiuliano che poi ha aggiunto: “Questo è un grande evento di solidarietà, perchè la Romagna è un luogo identitario del carattere italiano. La Romagna è parte fondamentale della nostra nazione e della nostra storia. E’ bene che facciamo il massimo sforzo possibile di solidarietà affinchè i riflettori non si spengano. Siamo un Ministero del fare, facciamo le cose concrete. Ci piace costruire cose per gli italiani”. Il Ministro ha quindi annunciato un’iniziativa parallela con cui il Mic ha disposto l’aumento di 1 euro sui biglietti acquistati tra il 15 giugno e il 15 settembre per i beni culturali danneggiati dall’alluvione “Questi soldi saranno destinati agli interventi che faremo sul patrimonio. Quando ci sono grandi catastrofi bisogna prima occuparsi delle persone e delle famiglie poi ci si occupa anche del patrimonio”. Il Ministro ha spiegato che ha in agenda una visita “Sul posto per vedere quali sono i danni e gli interventi, per cui dovremo mettere risorse aggiuntive”. “La musica è bella perchè carica di positività, è un alimento dello spirito e qui ci vuole spirito per ricostruire. Verrò a breve e tornerò quando sarà necessario, ricostruiremo questi luoghi, anzi li andremo a migliorare” ha concluso Sangiuliano.

L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20.30 e ospiterà numerosi nomi del panorama musicale italiano, che daranno vita anche una serie di duetti: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Gli artisti verranno accompagnati per l’occasione da una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall’Emilia. La direzione musicale dell’evento è affidata a Leonardo De Amici e Carlo Di Francesco.

La serata vedrà la partecipazione straordinaria di 4 testimonial: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Rayplay a partire dalle 20.30 trasmetterà, invece, “Italia loves Romagna – II Backstage” con la conduzione di Andrea Delogu. La campagna di raccolta fondi verrà avviata da giovedì 22 giugno e da quel momento sarà attivo fino al 5 luglio 2023 il numero solidale: 45538. I biglietti per “Italia loves Romagna” sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e TicketSms. Il prezzo del biglietto come Salzano ha sottolineato verrà interamente devoluto in beneficenza.

