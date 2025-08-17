Italia in lutto per Pippo Baudo, il re dei presentatori tv / Fotogallery

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia intera piange la scomparsa di Pippo Baudo, il re dei presentatori tv morto all’età di 89 anni nella serata di sabato 16 agosto. In una fotogallery, i momenti più significativi della carriera del “re della tv italiana”, con 13 conduzioni di Sanremo e una presenza costante nel piccolo schermo del Bel Paese.
