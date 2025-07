Italia fuori dalla top 10 del ranking Fifa, Argentina ancora leader

ROMA (ITALPRESS) – La nazionale italiana esce dalla top 10 del Ranking Fifa. L’organismo che governa il calcio mondiale ha aggiornato la classifica internazionale, che vede gli azzurri (ora undicesimi) perdere due posizioni a favore di Germania (9°) e Croazia (10°). Invariata la top 5 con l’Argentina che guida la classifica, davanti a Spagna (2°), Francia (3°), Inghilterra (4°) e Brasile (5°). Sale di una posizione dopo il trionfo in Nations League il Portogallo, ora sesto, davanti all’Olanda (7°) e al Belgio (8°). La nazionale che ha fatto registrare il balzo in classifica più importante è la Costa Rica, che ha scalato 14 posizioni, stabilendosi in quarantesima posizione.

– Foto IPA Agency –

