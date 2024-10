Italia e Ucraina insieme per la ricostruzione, conferenza a Washington

WASHINGTON D.C. (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'ambasciata italiana a Washington ha ospitato una conferenza in collaborazione con l'ambasciata ucraina per mettere in luce la grande sfida di rafforzare l'assistenza internazionale nella guerra contro la Russia. Il focus dell'incontro è stato quello di preservare il patrimonio culturale dell'Ucraina. L'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia ha aperto l'evento che ha fatto da apripista ad una ulteriore conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si terrà a Roma nel luglio 2025. xp9/fsc/sat/gsl