Italia e Francia rafforzano la collaborazione su ricerca, università e innovazione

ANTIBES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Italia e Francia rafforzano la propria collaborazione nei settori della ricerca, dell’università e dell’innovazione. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro francese dell’Istruzione superiore, della Ricerca e dello Spazio Philippe Baptiste hanno firmato una Dichiarazione congiunta in occasione del Vertice intergovernativo Italia-Francia di Antibes, guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

L’intesa si inserisce nel percorso avviato dal Trattato del Quirinale e dà continuità al Memorandum di cooperazione bilaterale sottoscritto dai due Ministri nel luglio 2025. Con la firma dei due Ministri si conferma l’impegno comune sui principali programmi europei, a partire da Horizon Europe ed Erasmus+, e si valorizza il ruolo delle Alleanze delle Università Europee che coinvolgono atenei italiani e francesi.

La Dichiarazione individua, inoltre, alcuni focus decisivi per il futuro scientifico e tecnologico dell’Europa: intelligenza artificiale, supercalcolo, tecnologie quantistiche, ricerca marina e polare, economia blu sostenibile e grandi infrastrutture di ricerca.

Quest’ultimo punto è stato evidenziato anche nella Dichiarazione finale sottoscritta da Meloni e Macron. Il documento, infatti, menziona l’Einstein Telescope (ET): il futuro rivelatore europeo di terza generazione per le onde gravitazionali, per il quale l’Italia ha candidato il sito di Sos Enattos, in Sardegna. Il progetto si sviluppa in un ambito nel quale il nostro Paese e la Francia collaborano da anni attraverso l’European Gravitational Observatory (EGO) e il rivelatore Virgo, che ha contribuito alla prima rilevazione congiunta di onde gravitazionali.

“Italia e Francia – ha dichiarato il Ministro Bernini – hanno costruito nel tempo una cooperazione forte nella ricerca, nell’alta formazione e nell’innovazione, fondata su eccellenze scientifiche e infrastrutture condivise. Rafforzare la nostra cooperazione, investendo nei talenti, nella ricerca e in progetti comuni significa trasformare la conoscenza condivisa in nuove tecnologie, imprese e opportunità di sviluppo per l’Europa”.

Bernini è intervenuta inoltre al Business Forum Italia-Francia di Le Cannet, che ha riunito rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo dei due Paesi per rafforzare il dialogo strategico al servizio della competitività europea, e alla visita allo stabilimento di Thales Alenia Space di Cannes, una delle principali realtà europee del settore aerospaziale e simbolo della cooperazione industriale tra Italia e Francia nel campo delle tecnologie spaziali e satellitari.

– foto IPA Agency –

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