BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – La gara Mixed Relay ha chiuso la trasferta in Romania per l’Europe Triathlon Junior Cup. Festa azzurra con la medaglia d’argento del Team 1 composto da Marco Viscoso (Minerva Roma), Martina Mcdowell (CUS Udine, Tommaso Sana (CUS Pro Patria Milano) e Teresa Vizio (Cuneo 1198), e anche con il terzo posto al traguardo, anche se non a podio, del Team Italia 2 con Giovanni Aruffo (Leosport), Zoe Orsolini (Forte dei Marmi Triathlon), Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito) e Marta Catalano (Polisportiva Mimmo Ferrito).

La gara è stata vinta dalla Spagna con la squadra composta dalle medaglie d’oro e d’argento delle gare individuali di ieri Pelayo Gonzàlez Turrez, Hector Tolsa Garcìa e Alejandra Seguì Soria, Carla Martìnez Gonzàlez. Al terzo posto il team del Portogallo (Manuel Bartolomeu, Cassilda Carvalho, Jose Ferreira e Catarina Felìcio Santos) che anche se ha tagliato il traguardo in quarta posizione alle spalle del Team Italia 2 è salito sul podio per la regola che non è possibile premiare due team della stessa nazione.

– foto ufficio stampa Federazione italiana Triathlon –

(ITALPRESS).