Italia da record alle Paralimpiadi, 40 atleti azzurri al via

ROMA (ITALPRESS) – Via libera, dalla Giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, ai nomi che comporranno la delegazione che prenderà parte alla Paralimpiade invernale di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 15 marzo 2026. L’Italia si presenterà all’appuntamento con il numero record di 40 atleti (35 uomini, 5 donne), di cui 11 esordienti, più 3 atleti guida, che competeranno in 6 discipline: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e para ice hockey.

Questi gli azzurri che saranno impegnati sulle nevi e sul ghiaccio di casa, tra Cortina, Predazzo e Milano: per il para ice hockey, Alessandro Andreoni, Eusebio Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Nikko Landeros, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella; nello sci alpino, Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli, Martina Vozza e Chiara Mazzel e le rispettive guide Andrea Ravelli e Ylenia Sabidussi oltre alla guida di Mazzel ancora da definire; a gareggiare nello snowboard per l’Italia saranno Jacopo Luchini, Riccardo Cardani ed Emanuel Perathoner; nello sci nordico e biathlon sono stati convocati Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro e Michele Biglione; per il curling in carrozzina, scenderanno in pista Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertò e Paolo Ioriatti.

La squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Milano Cortina, sarà capitanata dai due portabandiera Chiara Mazzel e René De Silvestro. Capo Missione sarà Angelica Mastrodomenico. “Comunichiamo la composizione della delegazione, ormai alla vigilia dei Giochi Olimpici che stanno per cominciare, ma al tempo stesso ci riserviamo ancora di decidere sullo ski man dello snowboard e sulla guida dell’atleta dello sci alpino, e portabandiera, Chiara Mazzel. Eventuali integrazioni o revisioni saranno fatte con decreto del presidente”, il commento del numero uno del Cip, Marco Giunio De Sanctis.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).