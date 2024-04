VENEZIA (ITALPRESS) – La Cina resti il principale partner commerciale in Asia; il dialogo e la diplomazia, insegnati da Marco Polo, siano l’arma da impugnare per arrivare alla pace. Sono due temi sui quali il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha puntato nel suo dialogo con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao, accolti oggi a Ca’ Foscari dalla rettrice Tiziana Lippiello. Per i ministri due giorni in Veneto e un evento commemorativo della figura di Marco Polo, in aula Baratto, questa mattina. La Cina, ha ricordato il capo della diplomazia di Roma, è “una grande potenza mondiale e la sua parola può essere fortemente influente per portare alla distensione che tutti vogliamo”.

Di collaborazione e dialogo ha parlato anche l’assessore al Bilancio Michele Zuin, intervenuto in rappresentanza del Comune di Venezia con la consigliera Deborah Onisto: “Sono le due parole che più sono ricorse nei discorsi di entrambi i ministri nel raccontare il rapporto tra Italia e Cina e rappresentano bene la strada da percorrere verso la pace che tutti vogliamo”.

Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento anche alla Commissione economica mista e al business forum Italia-Cina, previsti a Verona tra oggi e domani: “Il mercato cinese è per noi una grande opportunità e il suo turismo importantissimo”.

Nel Milione Marco Polo raccontò usi e costumi della Cina “facendo in modo che gli europei volessero esplorare il nostro Paese”, ha ricordato il ministro Wentao, che si è detto favorevole al lancio di un volo diretto tra Shangai e Venezia, in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina. “Oggi si sono gettate delle basi per un dialogo di pace ed economico: il collegamento aereo diretto sarebbe per Venezia, gli studenti e i turisti un passo importantissimo” ha commentato l’assessore Zuin.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

