L’Italia batte anche la Francia agli Europei di volley, azzurre di Velasco prime nella pool D

GOTEBORG (SVEZIA) (ITALPRESS) – Una nazionale che sa trovare soluzioni diverse, adattandosi alle difficoltà. Le azzurre di Julio Velasco battono la Francia 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19) e conquistano il primo posto nella pool D degli Europei femminili di volley. Allo Scandinavium di Göteborg, l’Italia – già qualificata per gli ottavi prima di giocare – trova la quinta vittoria su cinque in questa fase finale del torneo continentale. Il cammino della Nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l’Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. L’avversaria sarà definita al termine della fase a gironi. La Pool D si completerà domani, giovedì 27 agosto, con Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19. Al termine delle due gare sarà definita la classifica finale del raggruppamento e si completerà il quadro degli incroci per gli ottavi di finale. Soddisfatto il Ct Julio Velasco che ricorda come “non si può pretendere di prendere sempre il largo o sarebbe un peccato di presunzione“. Secondo il tecnico “la squadra ha fornito più risposte nel corso del match, perché una partita al suo interno ha tante situazioni diverse. Mi è piaciuto vedere le ragazze lottare palla su palla. Alcune nostre giocatrici non hanno giocato al loro livello, ma siamo state brave a trovare soluzioni. È importante, essere umili vuol dire questo”.

I colpi in attacco di Antropova, Danesi (a muro) e la fiondata di Egonu spostano subito gli equilibri in avvio con l’Italia in avanti 3-1. L’Italia va su tutti palloni in difesa, nonostante una Francia capace di alzare l’asticella. L’equilibrio resiste. Rotar a muro ferma Egonu (14-10), poi Fahr e Antropova ripristinano le distanze (16-11). Velasco cambia la diagonale, Adigwe cresce palla dopo palla, Sylla e Fahr sbarrano la strada a Ndaye con un monster block (18-16). La Francia nel frattempo subisce a muro la forza dell’Italia (20-17). Orro piazza l’ace del 22-17, mette la parola fine al primo set l’errore sotto rete di Depie per il 25-19. Italia in avanti 1-0. Nel secondo set l’Italia gioca bene, ma la Francia fa meglio soprattutto nella ricostruzione del gioco. Il finale esalta Depie, poi Rotar chiude il secondo set (19-25). In salita il terzo set per Italia che va sotto 5-8, ma resta sempre attaccata alla partita anche perché Danesi a muro sbarra la strada alle francesi (7-8). Sylla attacca con con costanza, Antropova inizia a passare con più frequenza (11-11), ma è la solita Depie ad attaccare in parallela per il +3 Francia (11-14). La Nazionale italiana c’è e macina gioco. Le azzurre sfruttano anche gli errori di una Francia tornata fallosa. Egonu in diagonale mette a terra la palla del 23-21, Antropova scaglia nella metà campo francese il punto del 24-21, la squadra di Hernandez annulla 2 palle set, poi Egonu mette fine alla frazione con un pallonetto magistrale (25-23).

Nella quarta frazione Italia sotto 8-10. Sylla anche in difesa si esalta, Antropova spinge tanto sulle palle alte, poi il muro di Fahr ipnotizza Ratahiry e pareggia i conti (11-11), poi la Francia sbaglia dal centro e le azzurre ritrovano il vantaggio (13-12). Rotar e Depie capovolgono il parziale (13-16), poi Sylla rimette in pista l’Italia, Egonu mura le velleità francesi e ancora Sylla con un bel monster block fa 16-16. L’Italia è in fiducia, Egonu va sul mani-out del muro avversario e Danesi dal centro mettono la freccia e vantaggio di +3 (19-16). Le azzurre di Velasco giocano una bella pallavolo. Sylla va a bersaglio, poi Danesi con Egonu a muro scrivono i titoli di coda del match (21-17). La parola fine la scrive Fahr dal centro per il 25-19 e l’Italia batte 3-1 la Francia.

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