Italia avanti a Euro2024, Lollobrigida “Ci ho sempre creduto”

NEW YORK (ITALPRESS) - Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Fancy Food di New York, esulta per il passaggio del turno degli azzurri arrivato in extremis contro la Croazia grazie al gol di Zaccagni. xo9/mgg (video di Stefano Vaccara)