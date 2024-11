MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Siamo concentrati sull’obiettivo”. Capitan Filippo Volandri e i suoi ragazzi sono già sul pezzo: a un anno dall’impresa in Coppa Davis, l’Italia si ritrova a Malaga per difendere il titolo. Primo passo giovedì, al Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpena, contro l’Argentina nei quarti di finale. “Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall’ultima settimana, lo è”, aggiunge Volandri, in attesa che pure Sinner si unisca al gruppo dopo qualche giorno di riposo post-Atp Finals. Il capitano azzurro non dimentica però anche chi è rimasto a casa, da Cobolli ad Arnaldi, passando per Sonego. “Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho sempre chiesto ai ragazzi disponibilità. E ormai mi hanno abituato a darmela. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi hanno dato piena disponibilità ad esserci fino all’ultimo, per ogni evenienza. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza”. Chi invece c’è e ha voglia di tornare protagonista in azzurro dopo il rientro vincente a Bologna lo scorso settembre è Matteo Berrettini. “Abbiamo lavorato tanto per essere qui, fortunatamente la nostra è una delle squadre più lunghe che ci siano – ricorda -. Per me è una grandissima vittoria anche solo essere qui. Siamo concentrati sull’obiettivo, che è intanto vincere contro l’Argentina e come sempre fare gruppo”. Fra le frecce all’arco di Volandri c’è anche Lorenzo Musetti, che vuole chiudere in crescendo un 2024 da incorniciare fra semifinale a Wimbledon, bronzo olimpico e paternità. “Questo è uno degli appuntamenti più importanti per noi. Siamo detentori del titolo, avremo i riflettori addosso. Siamo maturi e completi più dell’anno scorso. Ma si sa che in Davis non basta. Siamo carichi e pronti per confermare il titolo”. In doppio, invece, le certezze si chiamano Simone Bolelli e Andrea Vavassori. “Siamo una squadra super competitiva, anche se in Davis il ranking conta fino a un certo punto – dice il primo – Siamo una delle favorite. Cercheremo di portare a casa la prima partita e di restare concentrati”. “Indossare la maglia azzurra è stato sempre il mio sogno – gli fa eco Vavassori – Abbiamo condiviso tante esperienze con tanti di loro, ci supportiamo durante tutta la stagione, si è creato un rapporto bello fra noi. Io e Simo abbiamo lavorato tanto per essere pronti per le Finals di Torino e la Davis”. E in attesa di scendere in campo, gli azzurri si divertono a fare i tifosi: a sostenere le donne della Billie Jean King Cup ieri contro la Polonia c’erano anche loro. “Non capita tanto spesso di giocare nello stesso posto – ha detto Berrettini -. Ci siamo sorpresi di quanti tifosi polacchi ci fossero, abbiamo allora provato a urlare un pò di più, a farci sentire. Siamo felici che siano arrivate in finale, speriamo di riuscire a fare lo stesso”.

