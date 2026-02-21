ITA, Pappalardo “Sostenibilità e network intercontinentale pilastri strategia”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) - "Noi abbiamo un piano industriale che va dal 2026 al 2030, stiamo puntando alla sostenibilità come pilastro e molto al network intercontinentale. Fa bene alla compagnia, fa bene ai profitti della compagnia, fa bene al sistema Paese Italia. Quindi siamo molto concentrati sul network intercontinentale con l'acquisizione di nuovi aeromobili, puntando a diventare diventare nel 2030 la compagnia più giovane e sostenibile d'Europa". Così Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, a margine della winter edition del Forum in Masseria. xi2/sat/mca3