CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è svolta questo pomeriggio, nella Direzione generale dell’Assessorato dei trasporti, la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del bando di Continuità Territoriale Aerea per i collegamenti Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate. La Commissione di gara ha completato le sue attività e ha trasmesso agli Uffici dell’Assessorato le risultanze delle offerte con la formulazione di una proposta di aggiudicazione provvisoria secondo questo schema che ha tenuto conto della somma tra punteggio tecnico e punteggio economico: Alghero-Roma Fiumicino: Ita Airways. Alghero-Milano Linate: Ita Airways. Sulla rotta Alghero – Milano Linate, ITA Airways (unico partecipante) ha presentato un’offerta con un ribasso del 1% per un importo di 3.425.758,15 euro. Sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino, ITA Airways ha presentato un’offerta con un ribasso del 2,5% per un importo di 7.050.660,80 euro, Volotea un’offerta con un ribasso del 1% per un importo di 7.159.132,50 euro.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).