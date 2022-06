Ita Airways, Presicce “Ridisegnamo la mobilità del futuro”

Il percorso "ci porterà sicuramente all'utilizzo di carburanti sostenibili per poi passare ad altre tecnologie" come "l'idrogeno" ma anche ad "avere altre forme di mobilità che non sostituiscono l'aeroplano ma che facilitano il nostro viaggiatore", ha detto il Chief Technology Officer della Compagnia.