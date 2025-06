Ita Airways, Pappalardo “Tanti progetti d’integrazione con Lufthansa”

GENOVA (ITALPRESS) - "L'ingresso di Lufthansa con questo 41% è un'ulteriore opportunità di crescita. I progetti sono tantissimi, sono 63 progetti di integrazione che porteranno miglioramenti per i nostri clienti: nuove rotte, la possibilità di utilizzare 140 lounge in più in giro per il mondo, l'integrazione tra il nostro sistema volare e il loro sistema e tante altre cose che pian piano scopriremo tutti insieme". Lo ha detto Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, a margine della tappa finale del Tour della nave Vespucci a Genova. xa8/ads/mca1