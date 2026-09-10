ITA Airways, arriva a Fiumicino il nuovo Airbus A321neo con livrea Star Alliance

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Airbus A321neo ITA Airways con livrea Star Alliance è atterrato all’hub di Roma Fiumicino, al termine del volo di trasferimento dall’impianto di produzione Airbus di Amburgo, ed è pronto a entrare in servizio.
Si tratta del secondo aeromobile ITA Airways a vestire l’iconica livrea Star Alliance, dopo l’Airbus A320 introdotto in occasione dell’ingresso del vettore nell’alleanza globale lo scorso 1° aprile. L’Airbus A321neo rappresenta il punto di riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy nella flotta medio raggio di ITA Airways.
L’aeromobile dispone della pluripremiata cabina Airspace, progettata per garantire i massimi livelli di comfort e una maggiore spaziosità, con sedili di ultima generazione e un sistema di illuminazione interna personalizzato.
La configurazione prevede tre classi di servizio: Business Class, con 12 poltrone reclinabili full flat trasformabili in veri e propri letti; Premium Economy, con 12 poltrone; ed Economy, con 141 posti, di cui 12 dedicati alla Comfort Economy. Con l’ingresso in operativo dell’esemplare con livrea Star Alliance, salgono a nove gli Airbus A321neo presenti nella flotta ITA Airways.
– Foto ufficio stampa ITA Airways –
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