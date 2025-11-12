IT-alert, il 13 novembre un test sul rischio incidente industriale interesserà lo stabilimento Pometon di Martellago

VENEZIA (ITALPRESS) – Domani, giovedì 13 novembre, lo stabilimento industriale Pometon Spa di Martellago (Venezia) effettuerà un test del sistema IT-alert per il rischio incidente rilevante. L’impianto, soggetto alla direttiva Seveso, sarà scenario di un’esercitazione regionale di protezione civile per stabilimenti a rischio incidente rilevante, nell’ambito della quale è stato previsto anche il test di invio del sistema di allarme pubblico; il messaggio sarà trasmesso intorno alle ore 10 e coinvolgerà un’area con un raggio di circa 3 km attorno all’azienda, sita in via Circonvallazione 62 a Maerne.

Testare periodicamente IT-alert è fondamentale per verificarne il corretto funzionamento e verificare che in caso di emergenza reale le celle telefoniche presenti nell’area interessata garantiscano la copertura necessaria, ma anche per assicurare l’efficienza dei flussi comunicativi previsti dal Piano di emergenza esterno dello stabilimento.

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST” Domani, giorno del test, l’homepage del sito www.it-alert.gov.it riporterà il link al questionario che i cittadini nel territorio coinvolto sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.

