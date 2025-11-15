isybank, focus su giovani e nuovi dispositivi al Salone dei Pagamenti

MILANO (ITALPRESS) - Giovani, digitale, nuove possibilità di pagamento. E non solo. A circa due anni e mezzo dal lancio, isybank ha celebrato al Salone dei Pagamenti di Milano, in cui è official partner della Terrazza dei Talenti, il primo milione di clienti. Ne ha parlato Antonio Valitutti, amministratore delegato della banca digitale di Intesa Sanpaolo. xs1/col/gtr