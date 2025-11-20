ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,9% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre 2025, la produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,6% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 4,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di settembre 2024), mentre l’indice grezzo cresce dell’8,2%. Nella media dei primi nove mesi del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l’indice grezzo cresce del 3,4%.
– Foto IPA Agency –
