ROMA (ITALPRESS) – Le autorità turche hanno catturato due uomini armati che ieri hanno ucciso una persona durante una funzione in una chiesa di Istanbul. Lo ha detto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, parlando dell’attacco rivendicato dall’Isis. Yerlikaya ha detto che l’attacco, condannato da Ankara, è avvenuto intorno alle 8.40 di ieri mattina presso la chiesa cattolica italiana di Santa Maria nel quartiere Sariyer di Istanbul, e che un cittadino turco – preso di mira dagli uomini armati – è stato ucciso mentre partecipava alla funzione. “I due sospettati di omicidio che hanno causato la morte del nostro cittadino Tuncer Cihan durante la funzione domenicale nella chiesa di Santa Maria a Sariyer sono stati catturati”, ha poi detto Yerlikaya sulla piattaforma social X, senza specificare quale fosse il motivo dell’attacco, o chi lo aveva eseguito.

Poco prima lo Stato Islamico aveva rivendicato l’attacco in una dichiarazione su Telegram, affermando che era stato in risposta a un appello dei leader del gruppo a prendere di mira ebrei e cristiani. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso dall’interno della chiesa, hanno mostrato gli uomini armati mascherati entrare nell’edificio e sparare all’uomo che camminava davanti a loro. Il filmato della CCTV mostra gli uomini che se ne vanno quasi subito dopo. Il presidente Tayyip Erdogan ha chiamato il sacerdote della chiesa per offrire le sue condoglianze e il suo sostegno, ha detto il suo ufficio, pubblicando un video della chiamata.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).