ROMA (LA4NEWS/ITALPRESS) – Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, è intervenuto oggi dopo la pubblicazione di indiscrezioni sullo scontro con il capo di Stato maggiore della difesa, generale Eyal Zamir, sulla gestione della guerra nella Striscia di Gaza e sull’ingresso degli aiuti umanitari. In una dichiarazione, Smotrich ha puntualizzato che il “responsabile ultimo” è il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e se non verranno soddisfatte le sue richieste lascerà il governo.

“Continuare a fare manovre militari e a fornire aiuti umanitari ad Hamas quando i nostri ostaggi sono lì non è un’opzione. Il primo ministro è il responsabile ultimo”, ha affermato. Smotrich ha esortato la maggioranza di governo di cui fa parte a “lanciare una campagna per sconfiggere Hamas, occupare Gaza e instaurare un governo militare temporaneo finché non si trovi una soluzione alternativa, restituire gli ostaggi e lanciare il piano Trump, altrimenti questo governo non ha il diritto di esistere”. Sin dall’inizio del conflitto, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, i partiti dell’estrema destra israeliana hanno sollecitato Netanyahu a rioccupare Gaza.

Durante una riunione del gabinetto di sicurezza ieri sera Smotrich ha attaccato il capo dell’esercito Zamir sul tema della distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il generale avrebbe detto, secondo i media, che l’esercito non sarà responsabile della distribuzione degli aiuti, provocando la reazione di Smotrich. “L’esercito non sceglie le sue missioni”, ha affermato il ministro dell’estrema destra, puntualizzando che i vertici politici si aspettano che l’esercito controlli la distribuzione degli aiuti per garantire che non finiscano nelle mani di Hamas. “Vi abbiamo specificato che dovete prepararvi. Noi decideremo l’obiettivo e voi deciderete come raggiungerlo. Se non ne siete capaci, chiameremo qualcuno che lo sia. Se non sapete come farlo, troveremo qualcuno che lo sappia”, ha affermato il ministro delle Finanze.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha commentato su X: “È tempo di riconoscere i fatti: questo governo è incapace di vincere una guerra. Hanno avuto un anno e mezzo, hanno ricevuto il pieno appoggio degli americani, il pieno appoggio dell’opposizione, e le scuse sono finite. Dovremo sconfiggere Hamas con il prossimo governo. Adesso fate tornare gli ostaggi invece di dare la colpa agli altri tutto il giorno per i vostri fallimenti”.

